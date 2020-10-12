Öğrenciler yüz yüze eğitime başladı, veliler okul bahçesine dahi alınmadı - Son Dakika

Okullarda bugün yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı. Öğrenciler kadar heyecanlı ve tedirgin olan veliler okul bahçesine alınmadı. Girişlerde ise çocukların ateşi ölçüldü. Yüz yüze eğitim belirli kurallarla, haftada iki gün devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı. Çamlıca'daki bir ilkokulda yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler kadar, veliler de heyecanlı ve tedirgindi. Okul girişinde güvenlik görevlisi çocukların ateşlerini ölçtü, maskesini ve siperliğini takan öğrenciler sınıflarına koştu. Ayrıca okul bahçesine girmesine izin verilmeyen veliler, giriş kapısında beklememeleri konusunda sık sık uyarıldı. Öte yandan bazı öğrenciler, ek önlem olarak kıyafetlerinin yüzeylere temas etmesine engel olması adına, formalarının üzerine beyaz önlük de giyindi. Eğitimler haftanın iki günü, belirli kurallarla devam edecek.

"HEM HEYECANLI HEM KAYGILIYIZ"

Kızını okula getiren Seniha Şen, "Hem heyecanlı hem kaygılıyız ama bir yerden hayata katılmak gerekiyor. Maskeyle, sosyal mesafeyle. İnşallah herkes için, bütün çocuklar için, öğretmenlerimiz için ve bizler için de hayırlı olur" dedi.

"HİJYEN İÇİN FORMALARIN ÜZERİNE GİYİNMEK ÜZERE ÖNLÜK DAĞITIYORLAR"4. sınıfa giden oğlunu okula bırakan Neslihan Büyükkaya, "Maskemizi taktık, siperliğimizi taktık, yanına kolonyasını, dezenfektanını, ıslak mendilini verdik. Aslında okula gitmesi çok büyük bir sıkıntı ama gitmesini de istiyoruz. Korkularımız var ancak yapacak bir şey yok. Çünkü bu dersin telafisi yok, gitmek zorunda. Okulumuz bir önlük dağıtacak, giyinecekler. Eve gelip yıkanacak ve ertesi gün yine giyilecek. Dış etkenlerden ve yüzeylerden korunmak için böyle bir önlem de alındı. İyi olacağını düşünüyorum, kapıda da ateş ölçüyorlar zaten" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMLERİNDEN VAZGEÇEMEYİZ"Oğlu birinci sınıfa giden ve yaklaşık 3 hafta önce yüz yüze eğitime başladıklarını söyleyen Hatice Yılmaz, "Önlemlerimizi alıp geliyoruz. Eğitimlerinden vazgeçemeyiz. Tedirgin de olsak her türlü hazırlığı yapıp okula getiriyoruz. Ek önlem olarak önlükleri var. Onlar çok hevesli. Mart ayından beri evde oldukları için okula oyun gözüyle bakıyorlar. Severek gidiyorlar koşa koşa. ve maske konusunda da çok bilinçliler, bizden daha önce alıştılar. Hiç çıkartmıyor diyebilirim" şeklinde konuştu.

"HEYECANDAN UYUYAMADIM"4. sınıfa giden Çağatay Tutaş, "Heyecanlıyım, güzel oldu bence. Birden açılınca okullar heyecandan uyuyamadım. Arkadaşlarımı özledim ama ikiye ayrıldı sınıf, yarısını görebileceğim" dedi. 2. Sınıfa giden Hatice Zeynep Şen, "Okulu özlemiştim. Okul açıldığı için mutluyum. Maske takacağım, ellerimi yıkayacağım, mesafeyi koruyacağım" diye konuştu.

MUTLU OLMAYANLAR DA VARDIÖte yandan okulun açılmasından mutlu olmayanlar da vardı. 8 Yaşındaki Ömer Zati, "Çok heyecanlı değilim, açılmadan daha iyiydi. Hiç mutlu değilim, evde daha mutluydum. Yapacağımızı yapağız, maske takacağız, sosyal mesafeyi koruyacağız" dedi.



- İstanbul