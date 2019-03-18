Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Yüzme Tekniklerini Öğreniyor

Öğrenciler Yüzme Tekniklerini Öğreniyor

1 saat önce

Kilis'te, Okul destek projesi kapsamında 20 erkek ve kız öğrenciye yüzme tekniklerini öğretiliyor.

Öğrenciler Yüzme Tekniklerini Öğreniyor, System.String[]
Kilis'te, Okul destek projesi kapsamında 20 erkek ve kız öğrenciye yüzme tekniklerini öğretiliyor.

Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Okul destek projesi kapsamında Gençlik Merkezi işbirliği ile 10 kız ve 10 erkek öğrencinin havuzda yüzme tekniklerini öğrenmeleri, yüzme sporu ile tanışmaları ve eğlenceli vakit geçirmeleri için etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan çocuklar, böyle etkinliklerin devam etmesi dileğinde bulundular. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Valencia'dan Efsaneler Maçı İçin Mehmet Topal'a Davet Şenol Güneş, 15 Yıl Aradan Sonra Milli Takım Eşofmanlarını Giydi UEFA'dan Ronaldo'ya Soruşturma Amatör Ligde Skandal Olay! Taraftara Cinsel Organını Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 15:22:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Yüzme Tekniklerini Öğreniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]