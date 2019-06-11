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Öğrenciler yüzmeyi öğrendi

8 saat önce

Kırklareli'nde "Yüzme Bilmeyen Öğrenci Kalmayacak Projesi" kapsamında bin 700 ilkokul öğrencisi yüzme öğrendi.

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Kırklareli'nde "Yüzme Bilmeyen Öğrenci Kalmayacak Projesi" kapsamında bin 700 ilkokul öğrencisi yüzme öğrendi.
Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'nce hazırlanan projenin kapanış etkinliği yapıldı.
Gençlik Merkezi'nde bulunan yarı olimpik havuzda gerçekleştirilen etkinlikte, yüzme öğrenen öğrenciler gösteri sundu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, sportif faaliyetlere çok büyük önem verdiklerini söyledi.
Öğrencilerin 6 aylık sürede yüzmenin temel bilgilerini öğrendiğini ifade eden Bilgin, projenin yaz dönemi ve gelecek yıl ki çalışmalarında yüzme sporunda daha da iyi noktalara geleceğine inandığını belirtti.
Tüm anaokulu ve ilkokul öğrencilerine ulaşabildikleri için memnuniyet duyduklarını dile getiren Bilgin, "İnşallah gençliğimiz bütün spor dallarında tek alanda değil her alanda yetişmiş ülkemizde bu başarılarını dünyanın her bölgesinde yarışmalarda göstererek ülkemizin milli bayrağımızın dalgalanmasına vesile olacaklar. Aynı zamanda sportif bir gençlik yetiştireceğiz. Spora önem veren gençlerin farklı alanlarda bilimde, sanatta ve kültürde de çok önemli gelişmeler gösterecek ve ülkemizin bugün ki seviyesinden daha çok yüksek seviyelere çıkmasına vesile olacak. Bu vesile ile aile fertlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.
Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da proje kapsamında bin 700 öğrencinin kısa bir sürede yüzmeyi öğrendiğini bildirerek, ilerleyen süreçlerde müsabakalara katılabilir düzeye ulaşmalarını hedeflediklerini kaydetti.
Etkinlikte Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın da konuşma yaptı. Daha sonra Vali Bilgin ve beraberindeki protokol üyeleri öğrencilerin gösterilerini izledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:17 Kaynak: AA
Spor
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