Son Dakika Haberleri: Öğrenciler zabıtaların güvenli ellerinde : içimdeki kaktüs
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Öğrenciler zabıtaların güvenli ellerinde : içimdeki kaktüs

1 saat önce

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşabilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.

Öğrenciler zabıtaların güvenli ellerinde : içimdeki kaktüs, System.String[]

ZABITA EKİPLERİ OKUL ÖNLERİNDE GÖREV BAŞINDA

Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki 15 ilkokulda her sabah 08:30'da çocukların güvenliği için görev yapan Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerektiğinde trafik akışını düzenleyip öğrencilerin yaya geçidinden karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmelerine yardımcı oluyor.

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte, okul önlerindeki denetim çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki 15 ilkokulda her sabah 08:30'da çocukların güvenliği için hazır bulunan zabıtalar, öğrencilere eşlik ederek ve gerektiğinde trafik akışını düzenleyerek öğrencilerin ışıklardan, yaya geçitlerinden veya kritik kavşaklardan geçişlerinde öğrencilere yardımcı oluyor. Öğrencilerin, zabıtaların güvenli ellerinde, okula rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayan uygulama, veliler tarafından da beğeni topluyor.

ÖĞRENCİLER GÜVENDE, VELİLER HUZURLU

İlçede yaşayan minik öğrencilerin okullarına güvenle ulaşabilmesi adına çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun fazla olduğu okulların önlerinde, öğrencilerin yaya geçitlerinden rahat bir şekilde geçmelerini sağlıyor. Zabıtaların uygulaması en çok anne babaları rahatlatıyor. Araç sahiplerinden, okul önlerinde, trafik kurallarına daha çok dikkat etmelerini ve zabıtalara yardımcı olmalarını isteyen Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürü Atila Uysal, "Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula ulaşmaları için zabıtalarımız görev başında." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:58 Kaynak: Bültenler
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