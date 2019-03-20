Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Zafer Medya'da Ders Yaptı

Öğrenciler Zafer Medya'da Ders Yaptı

2 saat önce

Yakutiye Sabancı Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri "Kitabın Serüveni" konulu metinlerini Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde Erzurum Organize Sanayi Bölgesindeki Zafer Medya Ofset Matbaacılıkta işlediler.

Öğrenciler Zafer Medya'da Ders Yaptı, System.String[]
Yakutiye Sabancı Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri "Kitabın Serüveni" konulu metinlerini Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde Erzurum Organize Sanayi Bölgesindeki Zafer Medya Ofset Matbaacılıkta işlediler.

Zafer Ofsetin konuğu olan öğrenciler baskı tesisleri hakkında bilgi alarak başladıkları derste baskının her aşamasını kademe kademe izleminin heyecanını yaşadılar.

Zafer Ofset Haber Teknik Satış Sorumlusu Ali Can'dan tesislerdeki baskı makineler hakkında detaylı bilgi alarak cilt nasıl yapılır ustasından uygulamalı öğrendiler.

Uzman Türkçe Öğretmeni Emine Behiye Polat Kütük, desteklerinden dolayı Okul Müdürü İhsan Akpınar, Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak ve baskı tesislerinde yakın ilgilerini esirgemeyen çalışanlarına teşekkür etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:54 Kaynak: İHA

Yakutiye, Erzurum, Güncel
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