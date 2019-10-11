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Öğrenciler Zakkum ile coştu

1 saat önce

Öğrenciler Zakkum ile coştu Rock müziğinin ünlü grubu Zakkum öğrencilerle buluştu Pamukkale Üniversitesi 'Hoşgeldin Partisi' Zakkum ile coştuDENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi'nde 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı için düzenlediği 'Hoşgeldin Partisi'nin son günü ünlü rock grubu Zakkum grubu...

Öğrenciler Zakkum ile coştu

Rock müziğinin ünlü grubu Zakkum öğrencilerle buluştu

Pamukkale Üniversitesi 'Hoşgeldin Partisi' Zakkum ile coştu

DENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi'nde 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı için düzenlediği 'Hoşgeldin Partisi'nin son günü ünlü rock grubu Zakkum grubu sahne aldı.

PAÜ Rektörlük alanında 2019 - 2020 yeni eğitim öğretim yılı için düzenlediği 'Hoşgeldin Partisi' kapsamında 7 Ekim'de başlayan etkinlikler, 9 Ekim günü Zakkum konseri ile sona erdi. Ünlü Rock grubu, "Anason" ve "Her Gün Sonbahar" albümünden sevilen şarkılarını seslendiren, hayranları grubun öne çıkan şarkılarına eşlik etti. Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz olarak sunulan konserde öğrenciler ve vatandaşlar doyasıya eğlenirken, rock grubunun performansını konser boyunca cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Öğrenciler Zakkum ile coştu

Pamukkale Üniversitesi, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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