Öğrenciler ziyaret ettikleri yaşlı ve yalnız yaşayanların iftar sofralarını şenlendiriyor - Son Dakika
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Öğrenciler ziyaret ettikleri yaşlı ve yalnız yaşayanların iftar sofralarını şenlendiriyor

22.04.2022 12:23
Öğrenciler ziyaret ettikleri yaşlı ve yalnız yaşayanların iftar sofralarını şenlendiriyor

Konya'da ramazan dolayısıyla yaşlı ve yalnız yaşayanları ziyaret eden meslek lisesi öğrencileri, götürdükleri yemeklerle hane sahiplerinin iftar sofrasına misafir oluyor.

Konya'da ramazan dolayısıyla yaşlı ve yalnız yaşayanları ziyaret eden meslek lisesi öğrencileri, götürdükleri yemeklerle hane sahiplerinin iftar sofrasına misafir oluyor.

Bilişim, metal, mobilya, elektronik ve tarım alanlarında 290 öğrencinin okuduğu Sarayönü ilçesindeki Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Büyüklerimizle Buluşuyoruz" projesiyle gönüllere giriyor.

Hazırladıkları yemeklerle gittikleri evlerin sahipleriyle iftar yapan öğrenciler, sohbet ederek hane sakinlerinin sorunlarını dinliyor.

Öğrenciler ayrıca evlerin onarım gerektiren elektrik, mobilya ve metal işlerini de yaparak arızaları gideriyor.

"Çok güzel geri dönüşler de alıyoruz"

Okul müdürü Mehmet Emin Beyaztaş, AA muhabirine, yalnız yaşayan yaşlıların kalplerini kazanmayı ve öğrencilerin bu konudaki bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yaklaşık iki yıldır yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerindeki onarımları yaptıkları bir proje yürüttüklerine değinen Beyaztaş, yalnız yaşayanların iftar sofralarındaki burukluğunu bir nebze giderebilmek için projeyi ramazanda revize ettiklerini dile getirdi.

Çok güzel anlara şahitlik ettiklerini anlatan Beyaztaş, "Ramazanda öğrencilerimizin iftar sofrasını paylaşması, değer vermesi, büyüklerimizi o kadar mutlu ediyor ki orada sözün bittiği yer başlıyor. Gözlerinden anlıyoruz. Ellerinden öpüp hal hatırlarını soruyorlar. O kadar güzel muhabbetler gelişiyor ki o muhabbette ki duygu anlatılamaz ancak yaşanır. Bu anları yaşamayı çok seviyoruz. Çok güzel geri dönüşler de alıyoruz." diye konuştu.

"Soframı şenlendirip beni çok mutlu ettiler"

Öğrencilerin evine misafir olduğu 67 yaşındaki Ayşe Potuk ise gençler sayesinde güzel bir gün geçirdiğini söyledi.

Öğrencilerin yemeğine yardımcı olduğunu, sofrasını kurduğunu anlatan Potuk, "Beraber orucumuzu açtık, iftarımızı yaptık. Çocukların ziyaretinden çok memnun oldum. Dolaplarımı da yaptılar. Elimi öptüler, halimi hatırımı sordular. Çok duygulandım. Soframı şenlendirip beni çok mutlu ettiler. Beraber çay içtik. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.

11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Can Öcal da büyüklerinin iftarına eşlik etmekten keyif duyduğunu belirterek "Ayşe teyzemizin yalnız yaşadığını öğrendik. Arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle bir planlama yaptık. Yemek hazırladık. Beraber iftar yaptık. Onarım gerektiren işleri varmış, onları da yaptık. Hayır duasını aldık." dedi.

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Yemek Tarifi, Bilişim, Metal, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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