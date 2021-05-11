Öğrencilerde kalıcı öğrenme için 'merak' projesi başlatıldı - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji, öğrenmenin merakla başladığı gerçeğinden hareketle 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla İstanbul, Ankara ve Ordu- Giresun'daki 4 anaokulunda pilot uygulama olarak eğitimde merak unsurunu merkeze alan bir proje başlattığını duyurdu.

Projenin lansmanı, 9 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen "Eğitimin Geleceği, Geleceğim Eğitimleri" konuşmalarının ilki olan "Öğrenme Merakla Başlar" seminerinde gerçekleştirildi. Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Üniversitesi ve BAU Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi (YEGAM) iş birliğiyle hayata geçirilen projenin lansmanına Bahçeşehir Üniversitei Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, YEGAM Ar-Ge Direktörü Mehmet Büge, Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Orhan Arıkan ve Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Eren Ceylan katıldı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, "Bahçeşehir Koleji tarafından hazırlanan "Birlikte" kitabı ile çocukların okul ve evdeki dünyalarını bir bütün olarak değerlendirilerek, aile ve okul iş birliği merak duygusunun takibi anlamında güçlendirilecek. Bu etkinlik rehberiyle anne baba etkinlik rehberiyle çocukların merak eğilimleri evde ve okulda takip edilerek desteklenecek. Projenin bir diğer ayağını ise "Merak Ajanda"sı oluşturuyor. Ajanda, çocukların evde ve okulda merak duydukları konularla ilgili notlar alabilmelerini, gözlemlerini aktarabilmelerini, ilgi ve meraklarına dair soruları yazarak, çizerek ifade edebilmelerini sağlıyor" bilgilerine yer verildi.

Yaz döneminde pilot uygulamasına başlayacak okulların, öğretmenleriyle öğretmen eğitimlerini de proje özelinde derinleştireceğini belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, çocukların doğuştan gelen merak duygularını canlı tutmayı hedeflediklerini ifade etti.

"MERAK DUYGUSU ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAR"

Doğuştan gelen merak duygusunun doğru yönlendirme ile kalıcı öğrenme, derin öğrenme konularında çocukların gelişimine büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kullandığımız en basit nesneden, Mars'a gönderilen keşif aracına dek her şey merak duygusuyla başlamıştır. Dünyada yaşanan büyük dönüşüm pandemi ile görünür kılınmış olsa da biz eğitimciler, her alanda başlayan bu değişimin yıllardır takipçisi ve uygulayıcısıyız. "Merak" ise bu değişimin en eski ve en geç hatırlanan öğelerinden biri. Bu nedenle merak duygusunu geliştirmek üzerine çalışmalarımızı derinleştiriyoruz. Eğitimciler olarak bizler, çocuklarımızın merak duygularının üzerinde durmalı, ortaya çıkarmalı ve yollarını aydınlatacak ışığı yansıtmak üzere işlemeliyiz. Bu hedefle öğrencilerin merak duygularını tespit etmeyi, meraklarını derinleştirmek üzere gerekli çalışmaları yapmayı, bu çalışmaları okul ve aile iş birliği ile çocuğun tüm yaşam alanında işlenebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. "Birlikte" kitabımız ve "Merak Ajandası" ile bu iş birliğinin ilk adımını atıyoruz. Pilot uygulamamızın ardından bu projeyi tüm kampüslerimizde hayata geçireceğiz."

Dijital eğitimde merak duygusunu desteklemek üzere "Karar Destek Sistemi"ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Dağ, "Merak unsurunun derin öğrenmeye katkıda bulunması amacıyla okul ve aile iş birliğinin öneminden hareketle Metodbox Bee üzerinden "Karar Destek Sistemi"ni kullanacağız. Bu sistem, merak döngüsünde yer alan faaliyet analizinin Metodbox üzerinden yapılması esasına dayanıyor. Bu yolla; çocuğun en çok hoşuna giden etkinlikleri, öğrencinin belirli zamanlarda yaptığı etkinlikleri ve öğrencinin öğrenme profilini çıkarmayı hedefliyoruz. Öğretmen ve ailenin birlikte kullanacağı Karar Destek Sistemi yoluyla okul – ev iş birliğini geliştireceğiz" diye konuştu.