Öğrencilerde psikolojik sağlamlıkla ilgili farkındalık oluşturuldu - Son Dakika

Korona virüs süreci içerisinde psikolojik sağlamlığının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkarken Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencilerine "PsikoMedya" projesiyle birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye'de Mart 2020 itibariyle korona virüs sürecinde "Psikolojik Sağlamlık" kavramının ne kadar önemli olduğu öne çıktı. Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi okulu Psikolojik Danışmanı Fatma Zehra Kocatürk koordinatörlüğünde durumla ilgili olarak 9. sınıf öğrencilere "PsikoMedya" projesi yapıldı. Bu kapsamda 4 aylık süre boyunca "Psikolojik Sağlamlık" ile alakalı birçok etkinlik gerçekleştirildi. Bilecik, Afyon, Konya, Muğla, Kutaisi(Gürcistan) ve Constanta(Romanya) şehirlerinden farklı okullardaki 100'e yakın öğrenci ile yürütülen projenin amacı, öğrencilerin web2.0 araçlarına dair yetkinliklerinin artırılması, 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için ekiple çalışmayı öğrenmesi, sorumluluk alma duygusunun geliştirilmesi, güvenli internet kullanımıyla ilgili farkındalık kazandırılması en önemlisi de "Psikolojik Sağlamlık" konusunda bilgi ve destek becerilerinin artırılması için çalışıldı.

"Psikolojik sağlamlıkla ilgili farkındalık kazandırmak"

Proje sürecince öğrencilerle 3 klinik psikoloğu Arzu Akman, Menence Nur Mutlu, Elif Su Yiğit farklı günlerde öğrencileri buluşturarak; "Psikolojik Sağlamlık nedir? Psikolojik sağlamlığı etkileyen şeyler nelerdir? Bireysel olarak psikolojik sağlamlığı arttırıcı tavsiyeler, psikolojik sağlamlıkta Özşefkat, Özyeterlilik, Özdenetim, Özsaygı kavramlarının önemini konuştuk. Proje faaliyetlerinde ortak ve etkileşimli ürün çalışmalarına çok önem verildi. Bunlardan en önemlileri öğrencilerin liderliğinde gerçekleştirilen "Güvenli İnternet Paneli", "Ortak Hikaye Yazma Etkinliği", "Psikomedya2021 Takvimi", "Psikolojik Sağlamlık Sözlüğü", "Karma Takımlarla Tematik Çalışmalar" oldu. Bunun dışında sosyal medya üzerinden psikolojik sağlamlıkla ilgili farkındalık kazandırmak ve bu şekilde insanlara faydalı olmak adına birçok bilgilendirici afiş, online oyun, röportaj, video ve buna benzer içerik üretilmiştir" denildi. - DENİZLİ