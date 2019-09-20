Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi
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Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi

1 saat önce

Elazığ'da bir okulda 15 Temmuz şehitlerini anmak için 251 öğrenci ile koreografi hazırlandı.

Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi, System.String[]

Elazığ'da bir okulda 15 Temmuz şehitlerini anmak için 251 öğrenci ile koreografi hazırlandı.


Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi, 15 Temmuz şehitlerini anmak için 251 şehide atfen 251 öğrenci ile özel bir koreografi çalışması yaptı.Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler bedenleri ile '15 Temmuz' yazdı. Ardından Türk bayrağı ve 'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' pankartı açıldı. O anlar havadan da görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. - ELAZIĞ

Anadolu Lisesi, Ahmet Kabaklı, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:43 Kaynak: İHA
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