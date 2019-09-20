Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi havadan görüntülendi
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Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi havadan görüntülendiELAZIĞ - Elazığ'da bir okulda 15 Temmuz Şehitlerini anmak için, 251 öğrenci ile koreografi hazırlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi havadan görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da bir okulda 15 Temmuz Şehitlerini anmak için, 251 öğrenci ile koreografi hazırlandı.
Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitlerini anmak için 251 öğrenci ile özel bir koreografi çalışması yaptı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler bedenleri ile '15 Temmuz' yazdı. Ardından Türk bayrağı ve 'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' pankartı açıldı. O anlar havadan da görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.
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