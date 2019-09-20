Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi havadan görüntülendi
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Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi havadan görüntülendi

20 dakika önce

Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi havadan görüntülendiELAZIĞ - Elazığ'da bir okulda 15 Temmuz Şehitlerini anmak için, 251 öğrenci ile koreografi hazırlandı.

Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi havadan görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir okulda 15 Temmuz Şehitlerini anmak için, 251 öğrenci ile koreografi hazırlandı.

Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitlerini anmak için 251 öğrenci ile özel bir koreografi çalışması yaptı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler bedenleri ile '15 Temmuz' yazdı. Ardından Türk bayrağı ve 'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' pankartı açıldı. O anlar havadan da görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi havadan görüntülendi

Elazığ, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
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