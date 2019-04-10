Öğrencilerden 174. Yıl Koreografisi
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. Yıl dönümü nedeniyle ilkokul öğrencileri 174. Yıl koreografisi yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:06 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. Yıl dönümü nedeniyle ilkokul öğrencileri 174. Yıl koreografisi yaptı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından 10 Nisan
Polis günü etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta program düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında Düzce Işık İlkokulu öğrencileri 174. Yıl koreografisi oluşturdu. Öğrenciler 174 ve Polis yazdılar. Öğrencilerin koreografisi büyük beğeni topladı. Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. Yıl dönümü kutlamaları hafta boyunca devam edecek. - DÜZCE
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