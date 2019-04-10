Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden 174. Yıl Koreografisi

Öğrencilerden 174. Yıl Koreografisi

1 saat önce

DÜZCE'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle ilkokul öğrencileri özel bir '174. Yıl' koreografisi hazırladı.

Öğrencilerden 174. Yıl Koreografisi, System.String[]
DÜZCE'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle ilkokul öğrencileri özel bir '174. Yıl' koreografisi hazırladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis günü etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta düzenlenen program kapsamında öğrenciler bir araya gelerek '174' ve 'Polis' yazdılar. Öğrencilerin koreografisi büyük beğeni topladı.

Ardından, Düzce Şehitliği'ne geçilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

- Zce
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:23 Kaynak: DHA
10 Nisan, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Düzce, Güncel
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