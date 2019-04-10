Öğrencilerden 174. Yıl Koreografisi
1 saat önce
DÜZCE'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle ilkokul öğrencileri özel bir '174. Yıl' koreografisi hazırladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:23 Kaynak: DHA
DÜZCE'de, Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle ilkokul öğrencileri özel bir '174. Yıl' koreografisi hazırladı. Düzce
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından 10 Nisan
Polis günü etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta düzenlenen program kapsamında öğrenciler bir araya gelerek '174' ve 'Polis' yazdılar. Öğrencilerin koreografisi büyük beğeni topladı.
Ardından, Düzce Şehitliği'ne geçilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.
- Zce
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