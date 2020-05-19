Öğrencilerden 19 Mayıs'a özel klip - Son Dakika

Erzurum'da iki kardeş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Marşını seslendirdi.



Erzurum'da 11.sınıf öğrencisi Selcan Yılmaz ve kardeşi 5 .sınıf öğrencisi Cihangir Yılmaz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklarını evde sürdürdü. Evden çıkamayacakları için hazırlandıkları şarkıya klip çekmek isteyen kardeşlerin isteğini ise babaları Selçuk Yılmaz gerçekleştirdi.



Çocukları İzmir Marşını söylerken baba Selçuk Yılmaz ise kamerasıyla kayda girdi. Çektikleri klip 19 Mayısı evde geçirecek olan iki kardeşi biraz olsun mutlu ettiği görüldü. - ERZURUM