Öğrencilerden 42 kiloluk bal kabağı

Karabük'te öğretmenlerinin destekleriyle ata tohumu eken öğrenciler, 42 kiloluk bal kabağı yetiştirdi

KARABÜK - Karabük'te öğretmenlerinin yardımıyla bir bahçede ata tohumu eken öğrenciler, 42 kiloluk bal kabağı yetiştirdi.

Karabük Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu sınıf öğretmeni Halil Bulut, bir arkadaşının sınıfta yaptıkları etkinlikleri görünce kendisinin kullanması için verdiği bahçeye öğrencileriyle birlikte çeşitli sebzeler ekti. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılan ekimlerde, ata tohumları kullanıldı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından yaz ayında ekilen tohumlar, ürün verirken, ürünlerin hasadı öğrenciler tarafından yapıldı.

Fasulye, barbunya, kabak, biber, domates, salatalık gibi 20 çeşit ürünün yer aldığı bahçede yetişen ürünlerin en dikkat çekeni ise bal kabağı. Normal bir bal kabağından biraz daha büyük olan bal kabağı, tartıldığında 42 kilo geldi.

Sınıf öğretmeni Halil Bulut, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ata tohumlarını öğrencileriyle birlikte ektiklerini söyledi.

Tohumların ilk önce saksılara ekildiğini ifade eden Bulut, "Daha sonra uygun görürsek gönüllü bir arkadaşım bana bahçe vermişti, gidiyoruz bahçeye ekiyoruz. Bahçeden topladığımız ürünleri sınıfa getiriyoruz. Sınıfta velilerimizle birlikte yemek yapıyoruz, tatlıysa tatlı yapıyoruz, kısır yapıyoruz, çiğ köfte yapıyoruz" dedi.

42 kiloluk kabaktan tatlı yapacaklarını anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Bu tüm kabakların tohumlarının hepsi ata tohumdur. Bu sene ektiğimiz ürünlerde bir şey fark ettik. Yetiştirdiğimiz kabaklar ağaçlara tırmanmaya başladı. Bir kabağımız bayağı büyümüş. Onu tartık 42 kilo çıktı. Getirdik, sınıfta veli ve öğretmen arkadaşlarımızla paylaştık."

Bu tür etkinliklerle çocukların kendilerinin de üretim yapabileceklerini gösterdiklerini anlatan Bulut, "Ata tohumlarımıza nasıl sahip çıkmamız gerektiğini bu şekilde öğretiyoruz. Doğal üretimden bahsediyoruz. Kesinle herhangi bir kimyasal madde kullanmıyoruz. Solucan gübresi veriyoruz, başka herhangi bir şey vermiyoruz. Çocuklarımız kendileri suluyor, dikiyorlar, toprağı hazırlıyorlar. Bir diğer amacımız da Milli Eğitim Bakanlığımızın hayata geçirdiği 2023 Eğitim Vizyonlarında birisi de bu. Biz sadece bunları mı yapıyoruz? Hayır. Benim 55 öğrenciye bağlama kursu veriyoruz" diye konuştu.