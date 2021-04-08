Öğrencilerden 5 dakikada Covid-19 test sonucu açıklayan cihaz - Son Dakika

Öğrencilerden 5 dakikada Covid-19 test sonucu açıklayan cihaz

08.04.2021 09:12

Öğrencilerden 5 dakikada Covid-19 test sonucu açıklayan cihaz Gaziantepli lise öğrencileri, 5 dakikada yüzde 95 oranıyla doğru sonuç açıklayan korona virüs test cihazı icat etti.

Öğrencilerden 5 dakikada Covid-19 test sonucu açıklayan cihaz

GAZİANTEP - Gaziantepli lise öğrencileri, 5 dakikada yüzde 95 oranıyla doğru sonuç açıklayan korona virüs test cihazı icat etti.

Gaziantep Özel SANKO Okullarında eğitim gören lise öğrencileri Ece Güner, Çiçek Dilara Kaya ve Elif Nida Tahaoğlu, 5 dakikada yüzde 95 oranıyla doğru sonuç açıklayan Covid-19 testi icat etti. Yapay zeka sayesinde doğruluk oranının arttırıldığı test cihazının patent başvurularında bulunacaklarını ifade eden öğrencilerin hedefi ise cihaz sayesinde korona virüs yayılımının önüne geçmek. TÜBİTAK Bölge Finallerinde birincilik elde eden proje, diğer korona virüs testlerinin aksine ağrısız ve düşük maliyetiyle ön plana çıkıyor.

"Covid-19 testi tükürük almakla birlikte 5 dakika sürüyor"

Cihaz hakkında açıklamalarda bulunan ve cihaz sayesinde korona virüs testinin 5 dakikada açıklandığını belirten lise öğrencisi Elif Taha Ulu, "Cihazımız çok kolay çalışıyor. Burada size hasta olup olmadığı bilgisini veriyoruz. Üst kısma tükürüğü koyuyorsunuz diğer kısımlarda da koku ve tat bölümleri var. Sizin bu kokuları koklamanız ve tatları tatmanızı istiyoruz. Ona göre değerleri veriyoruz, sayısal verileri yapay zekaya girmek için. Şimdi göstereceğim üzere tükürüğümüzü yerleştiriyoruz. Ekranda bize bilgisini veriyor. İçinde tükürük ve nişasta var. İçindeki alfa amilaz maddenin aktivitesini artırmak için bu ikisinden oluşuyor sadece. Deneklerimizden tükürüklerini alıyoruz. Laboratuvar ortamında içine nişasta ekliyoruz. Sonra deneklerimizden koku ve tat alıyoruz. Onlarında sayısal verilerini yapay zekaya giriyoruz ve test bize sonucu veriyor. Daha kolay sonuç veriyor ve istatistiksel olarak daha güvenilir. Daha iyi sonuç alabiliyoruz. TÜBİTAK'a katıldık. Bölge finallerinde 1'inci olduk ve şimdi Türkiye finallerine geçeceğiz. Hedefimizde bunu tüm dünyaya ulaştırmak. Deneklerden tükürük almakla birlikte 5 dakika sürüyor" dedi.

"Test doğruluk oranı yüzde 95'e yakın"

Lise öğrencilerinin icat ettiği test cihazı sayesinde ağrısız ve kısa sürede test sonucunun açıkladığını ifade eden SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, test doğruluk oranın yüzde 95 olduğunu söyleyerek, "Biz okul olarak esasında TÜBİTAK ve benzeri bilimsel çalışmaları çok destekliyoruz. Bu projede onlara bir örnek. Genel de bilimsel gelişmeler ihtiyaçtan ve dünyada oluşan gelişme ihtiyaçlarından ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi 13 aydır tüm dünyada COVID-19 tüm dünyayı etkileyen bir süreç. Öğrencilerimizde ekim-kasım ayından bu güne acaba Covıd-19 ile ilgili nasıl bir şey yapabiliriz şeklinde fikirler yürüttüler. Projenin iki boyutu var. Birinci boyutu Covid-19 teşhisi boyutu ikincisi bu teşhisi kanıtlamak. Bu disiplinler arası bir çalışma hem biyoloji ve genetik dalından belli çalışmaları var öğrencilerimizin ardından yapay zeka bilgisayar kodlamasıyla da elde ettikleri sonucu doğrulama süreci var. Esasında konunun hipotezi temel amacı daha önemli bunu daha pratik, daha kolay hale getirebilir miyiz? Bu noktada tabi bizim daha kısıtlı veri toplama alanımız oluyor okul olarak. Projemizi Ocak ayında TÜBİTAK'a ilettik. Orda ilk elemelerden geçtikten sonra bölge finallerine davet edildi. Bölge finallerinde biyoloji ana dalında sağlık ve medikal cihazlar alt dalında bölge birinciliği elde etti. Türkiye finalleri olacak Türkiye finallerinde de hem okulumuzu hem de şehrimizi bölgemizi öğrencilerimiz temsil etmiş olacak. Proje şahıstan tükürük alınıp, nişasta ile birleştirildikten sonra cihaza konması ve sonuç alınması yaklaşık 5 dakika sürüyor. Bu da tabi ki ev ortamında diyelim ki kendinizden şüphe ediyorsunuz Covid-19 ile ilgili. Bu testi yapıp Negatif çıkıyorsa belki daha rahat hissedebilirsiniz. Pozitif görüyorsanız daha resmi teşhis için hastaneye gidip test yaptırabiliyorsunuz. Doğruluk oranını da biz tabi ki elimizde ki verilerle yapay zeka üzerinden çalışıyoruz. Bu da yaklaşık yüzde 95'e yakın doğru yönlendirme yapacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden 5 dakikada Covid-19 test sonucu açıklayan cihaz
Öğrencilerden 5 dakikada Covid-19 test sonucu açıklayan cihaz
Öğrencilerden 5 dakikada Covid-19 test sonucu açıklayan cihaz
Öğrencilerden 5 dakikada Covid-19 test sonucu açıklayan cihaz

Koronavirüs, Yapay Zeka, Türkiye, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrencilerden 5 dakikada Covid-19 test sonucu açıklayan cihaz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı 'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi 'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi SGK'dan 'Kod-29' düzenlemesi: Ahlak ve iyi niyet maddesindeki işten çıkarma sebepleri ayrı başlıklarla bildirilecek SGK'dan 'Kod-29' düzenlemesi: Ahlak ve iyi niyet maddesindeki işten çıkarma sebepleri ayrı başlıklarla bildirilecek Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor
Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 300 bin tona çıkarılmasını önerdi Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 300 bin tona çıkarılmasını önerdi         
10:50
Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu         
10:17
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış         
09:26
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek         
09:22
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi         
08:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi         
07:34
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı         
20:38
AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi         
19:38
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 10:58:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilerden 5 dakikada Covid-19 test sonucu açıklayan cihaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei