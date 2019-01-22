Öğrencilerden Afrin'e Yardım

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Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi

Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı