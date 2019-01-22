Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Afrin'e Yardım

Öğrencilerden Afrin'e Yardım

15 dakika önce

Antalyalı öğrenciler anlamlı bir kampanyaya imza atarak, Suriye'nin Afrin Bölgesi'ndeki çocuklara destek eli uzattı.

Öğrencilerden Afrin'e Yardım, System.String[]
Antalyalı öğrenciler anlamlı bir kampanyaya imza atarak, Suriye'nin Afrin Bölgesi'ndeki çocuklara destek eli uzattı.

Envar Okulları Ortaokulu bünyesindeki Beden Eğitimi öğretmeni Akın Bilgin'in organizasyonuyla başlatılan Afrin'deki Türkmen çocuklara yardım kampanyası tamamlanarak yola çıktı. Yardım kampanya ile ilgili bir açıklama yapan Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, çocuklara verilmek üzere bot, mont ve çeşitli kıyafetler ile kitap, kırtasiyeden oluşan 50 kolilik bir desteğin yola çıktığını belirterek, "Yardımlarımız, gönüllü kuruluşlar üzerinden Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toplanarak, oradan da Afrin'deki Türkmen çocuklarımıza dağıtılmak üzere gönderildi. Öğrencilerimiz, ellerinde olanı paylaşmak, orada yaşayan kardeşlerinin dertleriyle dertlenip, sıkıntılarını kendi sıkıntıları görerek bu kampanyada büyük özveri gösterdiler. " dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:38 Kaynak: İHA

Hatay, Suriye, Afrin, Güncel
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