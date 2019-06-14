Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden 'akılcı ilaç kullanımı' mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Öğrencilerden 'akılcı ilaç kullanımı' mesajı

4 saat önce

Etkinlik, Karacabey'de tüm okullarda aynı anda düzenlenirken, öğrencilere karneleri Akılcı İlaç Kullanımı temalı zarflar içerisinde verildi.

Öğrencilerden 'akılcı ilaç kullanımı' mesajı, System.String[]

BURSA- Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her eğitim öğretim dönemi sonunda geleneksel hale getirdiği Akılcı İlaç Kullanımı temalı karne etkinliğini bu sefer Karacabey'de düzenledi.

Şehit Bahadır İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe ise, Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Sağlık Müdürü Volkan Çiğdem, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Aydın, İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü yetkilileri ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Karne dağıtımı öncesinde öğrencileri bilgilendiren İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, miniklere ve velilerine hekimlerinin reçete etmediği ilaçları kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer ayrıca hasta oldukları zaman önce hekimlerine başvurmaları, hekimlerinin önerdiği ilaçları, belirlenen süre ve miktarlarda kullanmaları gerektiği konusunda bilgiler aktardı.

Karneler Akılcı İlaç Zarflarında

Konuşmaların ardından karne dağıtım törenine geçilirken, öğrencilerin ve velilerin konuya ilgilerini arttırmak amacıyla, karneler Akılcı İlaç Kullanımına dair bilgilendirmelerin yer aldığı zarflar içerisinde verildi. Etkinlik sonunda ise öğrenciler hep birlikte 'Akıllıyım çünkü, gereksiz ilaç kullanmıyorum' mesajı verdi.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:18 Kaynak: Bültenler
İl Sağlık Müdürlüğü, Karacabey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:38:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden 'akılcı ilaç kullanımı' mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]