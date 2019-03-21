Öğrencilerden Albay Başaklıgil'e Ziyaret
19 dakika önce
Mehmet Uluğ Can ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil'i ziyaret ettiler.
Mehmet Uluğ Can ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil'i ziyaret ettiler.
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz zaferi 'nin 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında Mehmet Uluğ Can ortaokulu 8'inci sınıf öğrencilerince Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil' e makamında ziyarette bulundu.
Öğrencilere jandarmanın kullandığı araç, gereç ve teknolojik cihazlar gösterildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:06 Kaynak: İHA
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