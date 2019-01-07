Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Anlamlı Çalışma

Öğrencilerden Anlamlı Çalışma

7 dakika önce

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, okulda ve yurtta topladıkları mavi kapakları tekerlekli sandalye alınması için Sivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ulaştırdı.

Öğrencilerden Anlamlı Çalışma, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, okulda ve yurtta topladıkları mavi kapakları tekerlekli sandalye alınması için Sivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ulaştırdı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerden Seda Nur Bulut, Ferhat Bilici, Osman Akbayrak ve Yılmaz Adana, bir engellinin tekerlekli sandalye sahibi olması için mavi kapak toplamaya başladı.

Öğrenciler okulda ve yurtta topladıkları mavi kapakları, Sivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ulaştırdı.

Toplanan mavi kapaklarla tekerlekli sandalye alınarak bir engelliye ulaştırılacak.

Dernek Başkanı Halil Geçkil ve dernek yönetimi öğrencilere bu davranışlarından dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:42 Kaynak: AA

Yıldızeli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel
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