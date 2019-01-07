Öğrencilerden Anlamlı Çalışma

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, okulda ve yurtta topladıkları mavi kapakları tekerlekli sandalye alınması için Sivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ulaştırdı.

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, okulda ve yurtta topladıkları mavi kapakları tekerlekli sandalye alınması için Sivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ulaştırdı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerden Seda Nur Bulut, Ferhat Bilici, Osman Akbayrak ve Yılmaz Adana, bir engellinin tekerlekli sandalye sahibi olması için mavi kapak toplamaya başladı.



Öğrenciler okulda ve yurtta topladıkları mavi kapakları, Sivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ulaştırdı.



Toplanan mavi kapaklarla tekerlekli sandalye alınarak bir engelliye ulaştırılacak.



Dernek Başkanı Halil Geçkil ve dernek yönetimi öğrencilere bu davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi

THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

İşte 2019'da Kıdem Tazminatı İçin Ödenecek Tavan ve Taban Ücretler