Öğrencilerden anlamlı davranış - Son Dakika

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Milli Piyango Öğrenci Yurdu öğrencileri ve Bafra Umut Derneğince hazırlanan hediye paketleri Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'ne (LÖSAM) teslim edildi.



LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz tarafından Nadep Konuk Evinde karşılanan Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, Bafra Milli Piyango Öğrenci Yurdu Müdürü Muhammet Emin Albayrak, Eğitim Sorumlusu Sibel Kaya ve 15 öğrenci hazırladıkları hediye paketlerini lösemili çocuklara götürdüler.



Yeni ilik nakli olan Tokat'ın Turhal ilçesinden Betül ve annesinin hastalıkla mücadele hikayesini dinlerken duygulu anlar yaşandı. Öğrencilerden bir genç kendi okuduğu kitabı lösemili Betül'e armağan etti. Bafra Umut Derneği ise gönüllülerinin bağışlamış olduğu giyim malzemelerini ülkenin dört bir yanından gelerek hastalıkla mücadele eden ailelere teslim etti.



KYK Bafra Milli Piyango Öğrenci Yurdu Müdürü Muhammet Emin Albayrak, "Yurdumuzda kalan öğrencilerimizin yardım etme, paylaşma ve sosyal sorumluluk gibi duygularını faaliyete dönüştürmek için bizlere lojistik destek sağlayan Umut Derneği Başkanı'na teşekkür ederim. Öğrencilerimiz lösemili çocuklar ile ailelerinin yaşamış oldukları süreci yerinde görmeleri ve dinlemeleri, kan vermenin önemini daha iyi anlamış oldular. Bütün hastalara şifa ve sabır diliyorum" dedi. - SAMSUN