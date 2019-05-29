Öğrencilerden anlamlı gösteri

Antalya'nın Alanya ilçesinde ilkokul öğrencileri "Kültürel Değerlerimiz" konulu etkinlikte geleneksel kıyafetlerle Türk büyüklerini temsilen canlandırdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ilkokul öğrencileri "Kültürel Değerlerimiz" konulu etkinlikte geleneksel kıyafetlerle Türk büyüklerini temsilen canlandırdı.

Alanya ilçesinde, Parlayüksek İlkokulu 2 E sınıfı öğrencileri "Kültürel Değerlerimiz" konulu sergi ve gösteri düzenledi. Okulun konferans salonunda öğrenciler tarafından Türk büyüklerinin canlandırıldığı gösterinin ardından, 2 E sınıfında hazırlanan stantlarda eski zamanlarda kullanılan eşyalar sergilendi.

Okul Müdürü İbrahim Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada sınıf öğretmeni Selma Sel'in, öğrenci, veli ve okul yöneticileri işbirliğinde kültürel değerleri yansıtan ve Türk büyüklerin canlandırıldığı sergi ve gösteri hazırladığını söyledi.

Etkinlikte geçmişte anne ve babalarının kullandığı ev, tarım aletleri, giysi ve müzik aletlerinin sergilendiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz serginin yanı sıra konferans salonunda öğretmenleri rehberliğinde Hacivat-Karagöz Keloğlan, Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Mevlevi semazenleri, Aşık Veysel ve Ramazan davulcusu canlandırmaları yaptı. Bu etkinlikle tarihi ve kültürel değerlerimiz hakkında bilgi yenileme ve tazelemesi gerçekleştirildi."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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