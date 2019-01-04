Öğrencilerden Anlamlı Kermes

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attılar.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attılar.



İzmit Belediyesi desteğiyle Özel Kavram Temel Lisesi öğrenci ve öğretmenleri LÖSEV yararına kermes düzenledi. Kermeste öğrenciler kendi emekleriyle yaptığı ürünleri satışa çıkarttı. 41 Burda AVM ile Belsa Plaza önündeki kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Rehber öğretmen Gülten Şatlı, Görsel Sanatlar Öğretmeni Emine Arıç öncülüğünde gerçekleşen kermesten elde edilen gelirin LÖSEV'e gönderileceği kaydedildi. Özel Kavram Temel Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kendilerine destek olan İzmit Belediyesine teşekkür ettiler. - KOCAELİ

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