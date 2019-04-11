Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Anlamlı Kutlama

Öğrencilerden Anlamlı Kutlama

47 dakika önce

Adana'da İsmet İnönü İlkokulu öğrencileri polislere yazdıkları, "Bayramınız kutlu olsun siz olmasaydınız hırsızlar peşimizdeydi, sizler bizi koruyorsunuz Allah razı olsun" mektupları polisleri duygulandırdı.

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Adana'da İsmet İnönü İlkokulu öğrencileri polislere yazdıkları, "Bayramınız kutlu olsun siz olmasaydınız hırsızlar peşimizdeydi, sizler bizi koruyorsunuz Allah razı olsun" mektupları polisleri duygulandırdı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Adana'da oy toplama merkezlerinden biri olan İsmet İnönü İlkokulunda polislerde güvenlik önlemi için beklemeye başladı. Dün de Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıldönümü olunca okul bahçesinde ve etrafındaki polislere öğrenciler mektuplu sürpriz yaptı. Öğrenciler, "Bayramınız kutlu olsun siz olmasaydınız hırsızlar peşimizdeydi, sizler bizi koruyorsunuz Allah razı olsun" yazılı mektupları polislere verdi. Polisler bu mektupları sosyal medya hesaplarından yayınlayıp "En anlamlı kutlama" olarak niteleyip duygulandıklarını yazdı. Bazı öğrencilerin mektupta polis resmi yaptığı, bazı öğrencilerin ise polisin suçluları nasıl yakalayıp etkisiz hale getirdiğini resmettiği görüldü. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:39 Kaynak: İHA
Polis, Adana, Güncel
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