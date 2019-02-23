Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Anlamlı Resim Sergisi

Öğrencilerden Anlamlı Resim Sergisi

38 dakika önce

Kütahya İnsani Yardım Vakfı (İHH)ile Linyit İlk ve Ortaokulu işbirliğiyle, 2015 yılından bu yana Yemen de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve yaşanan açlığı bir kez daha hatırlatmak amacıyla resim sergisi düzenlendi.

Öğrencilerden Anlamlı Resim Sergisi, System.String[]
Kütahya İnsani Yardım Vakfı (İHH)ile Linyit İlk ve Ortaokulu işbirliğiyle, 2015 yılından bu yana Yemen de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve yaşanan açlığı bir kez daha hatırlatmak amacıyla resim sergisi düzenlendi.

Sera AVM'deki resim sergisinin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Eski AK Parti Milletvekili Şükrü Nazlı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Şube Müdürü İbrahim Aybek, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar ile bazı okul ve kurum müdürleri katıldı.

Anlamlı sergide, Linyit İlkokulu ve ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu 35 resim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrenciler Yemen' de yaşanan dramı, Yemen'li çocukların yaşadıklarını, acılarını, hayallerini, kendi iç dünyalarında süzerek en güzel şekilde resmettiler. Sergi süresince İnsani Yardım Vakfı (İHH) Yemen yararına kahve satışı da yapacak ve toplanan yardımlar Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:33 Kaynak: İHA

İnsani Yardım Vakfı, Kütahya, İHH, Güncel
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