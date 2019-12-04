Öğrencilerden anlamlı resim sergisi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrenciler tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla resim sergisi ve mini konser düzenlendi.



Öğrencilerden oluşan grubun seslendirdiği şarkı dinletisinde özel öğrenciler gönüllerince eğlenerek oynadı.



Kahta Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşların sorunları gündeme getirildi. Öğrenciler, engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları ve olabilecek sıkıntıları çizdikleri resimler ile sergiledi.



Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan ilçe Milli eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, "Engelli olmak hayatın bir gerçeği. Bu durumda olan vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak adına tüm imkanlarımızı sunmamız lazım. Her insanın bir gün engelli olabileceğini unutmamak ve onları iyi bir şekilde anlamamız lazım. Engelli kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın günlük hayatta karşılaştıkları sıkıntıları anlatmak ve onları unutturmamak adına öğrencilerimiz güzel bir resim sergisi düzenledi. Resim sergisinde emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan resim sergisi, 6 Aralık Cuma Gününe kadar devam edecektir" diye konuştu.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen resim sergisinin 6 Aralık Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN