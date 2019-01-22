Öğrencilerden Anlamlı Yardım
1 saat önce
Sivas Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası düzenledi.
Sivas
Yavuz Selim
İlkokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası düzenledi.
Yavuz Selim İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Aynur Ertaş öncülüğünde, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yardım kampanyası organize etti. Yaklaşık bir ay süren kampanyada toplanan yardımlar Hayat Ağacı Derneğine teslim edildi.
Kampanyaya öncülük ettikleri için mutlu olduklarını belirten Aynur Ertaş, "Ailelerin desteğiyle bir yardım kampanyası düzenledik. Öğrenciler de yardım kampanyasına severek ve isteyerek destek verdi. Topladığımız ürünleri teslim ettik." dedi.
Öğrenciler daha sonra Hayat Ağacı Derneğini gezdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:58 Kaynak: AA
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