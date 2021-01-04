Öğrencilerden anlamlı yardım - Son Dakika

Öğrencilerden anlamlı yardım

04.01.2021 09:29
Öğrencilerden anlamlı yardım, System.String[]

İstanbul'da yaşayan İç mimarlık son sınıf öğrencisi Çağlar Gündoğdu, Kürşat Yazıcı ve Kutay Özerman isimlerinde üç genç, Erzurum Dereboğazın da 50 yaşında ki engelli evladı ile imkansızlıklar içinde yaşayan Nebahat Nineyi sevindirdiler.

İstanbul'da yaşayan İç mimarlık son sınıf öğrencisi Çağlar Gündoğdu, Kürşat Yazıcı ve Kutay Özerman isimlerinde üç genç, Erzurum Dereboğazın da 50 yaşında ki engelli evladı ile imkansızlıklar içinde yaşayan Nebahat Nineyi sevindirdiler.

Sosyal medyadan durumu iyi olmayan birini aradıklarını, ona ihtiyacı durumunda yardımcı olmaya çalışacaklarını duyurdular, önerilen aileler içinden 50 yaşında engelli oğlu ile yaşayan, evinde suyu, tuvaleti ve banyosu olmayan Erzurumlu Nebahat Küçük'ü seçtiler.

Çağlar Gündoğdu, "Henüz Okan Üniversitesi İç Mimarlık son sınıf öğrencisiyiz, çok iyi anlaşan bir grubuz. Ders saatleri dışında ilerde yapacağımız şeyleri konuşur, hayallerimizi paylaşırız. Bir akşam öğrenci imkanlarımızla hayata nasıl dokunabiliriz diye düşünürken, ihtiyaç sahibi birine küçük bir yardımla başlayabiliriz diyerek sosyal medyadan bunu duyurduk, epey başvuru oldu. İçlerinden birini seçmek durumundaydık ve Erzurum'un eski Haydari köyü yeni adı ile Dereboğazı köyünden bize tavsiye edilen imkanları kısıtlı 50 yaşında engelli oğlu ile yaşayan ve evinde tuvaleti, temiz ve kirli su hattı olmayan 'Nebahat Küçük teyzemizi mutlu edebiliriz' dedik yola çıktık. Gerekli yerler ile görüştük, temiz su hattı çekildi, kirli su kanalı açıldı. Klozetinden aynasına, banyo kazanına kadar her şeyini bir haftada tamamlayıp teyzemizi sevindirdik." dedi.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı "Sosyal sorumlulukların özellikle gençler arasında oldukça azaldığı bir dönemde üç üniversite öğrencisinin bu davranışı gençlere ve imkanı olup ta bu tür projeleri göz ardı eden insanlara örnek teşkil etmelidir. Elbette kendilerine yürekten şükranlarımı sunuyorum ama asıl teşekkürü onları yetiştiren ve sorumluluk duygusunu veren ana-babalarına etmek gerekir, Rabbim onlardan razı olsun, böyle evlatlarımızın da sayısını artırsın." dedi.

Üç mimar Çağlar, kürşat, Kutay "Bu sosyal sorumluluk projemizin başında bizi yüreklendiren Metin Saygın ve çeşitli aşamalarında yanımızda olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken Kaymakamlığı, Palandöken Belediyesi, ERKADIN Der. Bşk. Zekiye Çomaklı, Tuzla Erz. Der Bşk. Tahsin Durmaz, Ümraniye Erz. Der. Bşk. Aziz Öz, Transtur petrol, Uv Line Makine, Parteks iş kıyafetleri, Gündoğdu İnş., Mustafa Ata Yüksel,Tamer Şen,Sarı Home,Ferda Sapansüren ve pek çok değerli destekçilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz" dediler. - ERZURUM

Öğrencilerden anlamlı yardım
Öğrencilerden anlamlı yardım
Öğrencilerden anlamlı yardım

Gündoğdu, İstanbul, Erzurum, Engelli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Öğrencilerden anlamlı yardım - Son Dakika


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