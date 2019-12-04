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Öğrencilerden anlamlı ziyaret

6 saat önce

Perihan Erdoğan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Kızılcahamam Engelliler Derneğini ziyaret etti.

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Perihan Erdoğan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Kızılcahamam Engelliler Derneğini ziyaret etti.


Kızılcahamam Perihan Erdoğan Ortaokulu Okul Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte Kızılcahamam Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Ziya Ertürk ve yönetimini ziyaret ederek, Engelliler Günü'nü kutladı. Öğrenciler ziyaret sırasında, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, unutmadığımız engellileri bir kez daha canı gönülden hatırlıyoruz" diyerek duygularını aktardılar.


Engelliler Derneği Başkanı Ertürk, ziyaretten memnuniyetini dile getirirken duygulu anlar yaşadı. Çocuklar, hazırladıkları ikramlar ve güzel dileklerle "Sadece 3 Aralık'ta değil her zaman onların ve Yusuf abimizin yanındayız" dediler. - ANKARA

Dünya Engelliler Günü, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:49 Kaynak: İHA
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