Öğrencilerden arkadaşlarına kliple "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden arkadaşlarına kliple 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Öğrencilerden arkadaşlarına kliple "evde kal" çağrısı

6 saat önce

Kahramankazan'da lisenin öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medyadan bir araya gelerek hazırladıkları kliple, arkadaşlarına "evde kal" çağrısı yaptı.

Kahramankazan'da lisenin öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medyadan bir araya gelerek hazırladıkları kliple, arkadaşlarına "evde kal" çağrısı yaptı.

Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesinden bir grup öğrenci, sosyal medyadan organize olarak arkadaşlarını da evde kalmaya davet etti.

Cep telefonu kamerasının karşısına geçen 11 öğrenci, evlerinde tatilde neler yaptıklarını paylaştı, arkadaşlarına da evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

Öğrenciler mesajlarında EBA'dan ders çalıştıklarını, aileleriyle vakit geçirdiklerini, kitap okuyup belgesel izlediklerini paylaştılar.

Öğrencilerden arkadaşlarına kliple evde kal çağrısı

Mustafa Hakan Güvençer, Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:21 Kaynak: AA

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