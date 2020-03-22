Kahramankazan'da lisenin öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medyadan bir araya gelerek hazırladıkları kliple, arkadaşlarına "evde kal" çağrısı yaptı.

Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesinden bir grup öğrenci, sosyal medyadan organize olarak arkadaşlarını da evde kalmaya davet etti.

Cep telefonu kamerasının karşısına geçen 11 öğrenci, evlerinde tatilde neler yaptıklarını paylaştı, arkadaşlarına da evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

Öğrenciler mesajlarında EBA'dan ders çalıştıklarını, aileleriyle vakit geçirdiklerini, kitap okuyup belgesel izlediklerini paylaştılar.