Öğrencilerden aşı mesajı: "Eğitim öğretim hakkımı engelleme, aşı ol" - Son Dakika

Öğrencilerden aşı mesajı: "Eğitim öğretim hakkımı engelleme, aşı ol"

BURSA - Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri, astıkları "Eğitim öğretim hakkımı engelleme, aşı ol" pankartıyla herkesi aşıya davet etti.

Yaklaşık yarın asırdır Bursa'da birçok öğrencinin hayata adım atmasında önemli rol oynayan Bursa Anadolu Lisesi, aşı mesajıyla da üzerine düşeni yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerel yönetimlere kadar herkesin aşı konusunda verdiği mesaja öğrenciler de dahil oldu. Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun dışına astıkları pankartla herkesi aşı olmaya davet etti.

Öğrenciler yüz yüze eğitime geçilmesinde önemli bir yere sahip olan aşı daveti için astığı pankartta şu cümlelere yer verdi;

"Geleceğin teminatı ve Cumhuriyetin emanetçileri olan gençlerimizin eğitim hakkını elinden alma. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uy. Aşını ol."