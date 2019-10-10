Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden askere 'Fetih Sureli' destek
Son Dakika Yaşam Öğrencilerden askere 'Fetih Sureli' destek

Öğrencilerden askere 'Fetih Sureli' destek

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçikler için dua etti.

Öğrencilerden askere 'Fetih Sureli' destek, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçikler için dua etti.


Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'ye başlattığı operasyonda başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu kapsamda Mehmetçik için destekler de geliyor. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda toplu olarak tüm öğrenciler tarafından Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu. Sabah okula gelen öğrenciler tarafından ilk ders saatinde 350 Fetih Suresi okundu ve ardından Mehmetçikler için eller semaya kaldırılarak dualar edildi. - BİLECİK

Fatih Sultan Mehmet, Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:21 Kaynak: İHA
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