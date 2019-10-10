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Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi

1 saat önce

Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi Barış Pınarı Harekatı'na öğrencilerden dualı destekADIYAMAN - Adıyaman Atatürk Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua etti.

Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi

Barış Pınarı Harekatı'na öğrencilerden dualı destek

ADIYAMAN - Adıyaman Atatürk Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua etti.

Adıyaman Atatürk Kız İmam Hatip Lisesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi okunarak dua edildi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programa Okul Müdürü Mehmet Demir, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda öğretmen Yıldırım Beyazıt Koç tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Sonrasında askerler için Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Öğrencilerden Hayrunnisa Bilgiç, "Türk ordusu için birleştik, dualarımız onlarla, onlar için dua ettik. Fetih Suresi'ni okuduk, bütün kalbimizle onlarla beraberiz. Allah onların yardımcısı olsun, onların destekçisiyiz" dedi.

Daha sonra konuşan öğrenci Ümmühan Rençber de, "Yapılan bu harekatın Türk milletine, Suriyeli kardeşlerimize barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Öncelikle Suriye halkının kendi memleketlerine dönmelerini umuyoruz. İnşallah barış, huzur getirmesini diliyoruz bu harekatın. Bu harekatı sonuna kadar da destekliyoruz. Bugün öğretmenlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımızla beraber Fetih Suresi'ni okuduk, dinledik" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Demir ise konuşmasında, "Okulumuzdaki öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber Fetih Suresi okuyarak ve dualar ederek Barış Pınarı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerimize manevi destek olduk" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
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