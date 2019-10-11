Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi
Son Dakika Güncel Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi

Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi

1 saat önce

Aydın Adnana menderes proje Anadolu İmam hatip Lisesi öğrencileri derslere, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi'ni okuyarak başladı.

Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi, System.String[]

Aydın Adnana menderes proje Anadolu İmam hatip Lisesi öğrencileri derslere, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi'ni okuyarak başladı.


Aydın Adnan Menderes Proje Anadolu İmam hatip Lisesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi okunarak dua edildi. Sınıflarda gerçekleştirilen etkinliğe bizzat kendisi de katılan Okul Müdürü Bünyamin Öztürk, öğrencilere Mehmetçiklerin niçin Suriye de olduğunu anlattı.


Barış Pınarı Harekatı'na manen destek olmak için bu etkinliğin düzenlendiğini belirten okul Müdürü Bünyamin Öztürk, "Ferdi olarak askerlerimizin muzafferiyeti için dualarımızı yapıyoruz. Okul olarak öğrencilerimizle Türk ordusu için birleştik fetih Suresi okuyup dua ettik. Bütün kalbimizle Kahraman Türk askerleri ile birlikteyiz. Allah onların yar ve yardımcısı olsun" dedi. - AYDIN

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusuf Güney'in polislerle söylediği Komando Marşı sosyal medyanın gündemine oturdu
ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler ele geçirildi 8 yıldır evlat acısı çeken şehit annesinden Barış Pınarı Harekatı yorumu: Beni de götürün, canım feda olsun Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 10:56:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]