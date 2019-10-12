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Öğrencilerden askerlere destek klipi

26 dakika önce

Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı harekatına katılan güvenlik güçlerine öğrenciler işaret diliyle hazırladıkları klip ve koreografi ile destek verdi.

Öğrencilerden askerlere destek klipi, System.String[]

Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı harekatına katılan güvenlik güçlerine öğrenciler işaret diliyle hazırladıkları klip ve koreografi ile destek verdi.


Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde ay yıldız koreografisi yaparak, "Barış Pınarı Harekatında tüm askerlerimiz yanındayız" sloganı attı.


Daha sonra işaret diliyle Murat Başaran'ın seslendirdiği 'Gülümse Anne' isimli şarkıyı seslendirdi. Öğrencilerin hazırladıkları koreografi ve işaret diliyle ilgili klip izleyenleri duygulandırdı.


Okul Müdürü Mustafa Işık, Beden Eğitimi Öğretmeni Ebru Akaslan ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Serdar Dirican'ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik büyük beğeni topladı. - ADIYAMAN

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Tut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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