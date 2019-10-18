Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden askerlere 'Komando marşlı' destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden askerlere 'Komando marşlı' destek

Öğrencilerden askerlere 'Komando marşlı' destek

2 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler askerlere 'Komando marşı' ile destekte bulundu.

Öğrencilerden askerlere 'Komando marşlı' destek, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler askerlere 'Komando marşı' ile destekte bulundu.


"Barış Pınarı harekatI'na destek için Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okul spor salonunda bir araya geldi.


Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Ülkemizin bağımsızlığı ve huzuru için canları pahasına operasyona katılan Mehmetciğimize tam destek vermek için tek ses tek yürek oldular.


Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencisi Emre Zeybek tarafından okunan Komondo Marşına tüm salon tek ağızdan eşlik etti. Büyük alkış alan komando marşı gösterisi sonrası orman cami imamı tarafından Fetih Süresi okundu. Yine orman cami imamı öncülüğünde tüm salonun katılımı ile Barış Pınarı harekatında görevli olan asker ve şehit düşenler için dua edildi.


Program sunucusu Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni Müberra Bilge tarafından program sona erdiği sunumundan sonra, öğrenci, misafir ve öğretmenlere salon çıkışında lokum, bisküvi ve meyve suyu ikram edildi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
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