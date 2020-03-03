Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na koreografili destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na koreografili destek - Son Dakika

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na koreografili destek

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ilkokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na koreografili destek verdi.

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na koreografili destek, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ilkokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na koreografili destek verdi.

Mehmet Cemal Dikici İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde "Bahar Kalkanı" yazısı ve Türk bayrağı koreografisi oluşturdu.

Okul müdürü Cuma Çiçek, yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini ve askerlere dua ettiklerini söyledi.

Her zaman askerlerin yanında olduklarını belirten Çiçek, "Kahraman ordumuz, zalimlere korku ve mazlumlara umut olmak için büyük bir operasyon başlatmış ve titizlikle sürdürmektedir. İnandığı doğru yolda yürümekten asla vazgeçmeyen ve her daim mazlumun yanında olan milletimize ve şanlı ordumuza muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:48 Kaynak: AA
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