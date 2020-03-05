Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek

47 dakika önce

Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Bahattin Gazi Yurdunda kalan öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla binanın 4 katını doldurdu ve yüzlerce Türk bayrağı açtı.

Kuran-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte dua edildi, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren öğrencilerin Türk bayrakları ile oluşturduğu görsel, çevredeki vatandaşlarca fotoğraflandı.

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek

Bahar Kalkanı Harekatı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu
TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 01:56:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]