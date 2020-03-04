Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatına destek - Son Dakika

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatına destek

6 saat önce

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler Türk Ordusu tarafından Suriye'de sivil ve mazlumlar için başlatılan "Bahar Kalkanı"na manevi destek verdiler.

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatına destek, System.String[]

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler Türk Ordusu tarafından Suriye'de sivil ve mazlumlar için başlatılan "Bahar Kalkanı"na manevi destek verdiler. Öğrenciler dualar okuyup, hatimler indirdiler, marş söylediler.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tüm yurtlarda 3 Mart gecesi saat 21.00'da ışıklar yakılarak Suriye'de mücadele eden Türk Ordusu için destek marşları söylendi, Fetih duası okundu, 101 hatim indirildi. Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarında bina dış cephe ışıkları yakılırken, öğrenciler bina pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atıp marşlar okudular. Yurtlarda ayrıca Türk bayrakları açılırken, her öğrencinin bir harfi taşıdığı Bahar Kalkanı yazısı yazıldı.


İdlib için 101 hatim


Bahar Kalkanına destek için önceden okunmaya başlayan hatim sayısı, Erzurum'un manevi kalkanı olarak bilinen 1001 hatime nazire olarak 101 hatim olarak indirildi. Okunan hatimlerin ardından her yurtta ayrı ayrı olarak dualar edilip, Fetih dualarıyla birlikte Suriye'de görev yapan Mehmetçiğe bağışlandı. Öğrenciler, "Kınalı kuzular, vatan için, mazlumlar için, bizlerin eğitimimizi huzur içinde almamız için vatan ile düşman arasına başını koyarken, bizde hiç olmazsa onlar için dua edelim dedik. Allah kabul buyurur inşallah, Mehmetçiğimize selam olsun" dediler. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:24 Kaynak: İHA
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