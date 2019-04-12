Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Bakan Soylu'yu Duygulandıran Sunum

Öğrencilerden Bakan Soylu'yu Duygulandıran Sunum

25 dakika önce

Öğrencilerden Bakan Soylu'yu duygulandıran sunum Bakan Soylu, Çankaya Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nda öğrencileri ziyaret ettiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerden Bakan Soylu'yu duygulandıran sunum
Bakan Soylu, Çankaya Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nda öğrencileri ziyaret etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretinde Miniklerle yakından ilgilenen Soylu, 15 Temmuz Şehitleri için hazırlanan özel salonda öğrencilerin hazırladığını sunumu dinlerken duygu dolu anlar yaşadı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da bulunan Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul girişinde kendini karşılayan miniklerle sohbet eden Soylu, daha sonra 15 Temmuz Şehitleri için özel olarak hazırlanan salona geçti. Burada öğrencilerin 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitlerin özgeçmişini seslendirdiği sunumu dinleyen Soylu, duygu dolu anlar yaşadı.
Bakan Süleyman Soylu, daha sonra sınıflara girerek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilere İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kırmızı Düdük' uygulaması hakkında bilgi veren Soylu, öğrencilerle gelecek planları ile ilgili konuştu. Tarihi bilmenin önemine vurgu yapan Bakan Soylu, miniklere tarih ile ilgili sorular da sordu. Sınıf dışında işlenen derslerle ilgili eğitimcilere de sorular yönelten Soylu, fotoğraf çekiminin ardından okuldan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:42 Kaynak: İHA
Çankaya, Süleyman Soylu, Politika
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