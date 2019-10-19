Öğrencilerden Barış Pınarı harekatı koreografili destek
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Barış Pınarı Harekatı Öğrencilerin "Önce Vatan" koreografisinden görüntü ISPARTA - Isparta'da, Tevfik Akkan Kız İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan...
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:04 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı
Öğrencilerin "Önce Vatan" koreografisinden görüntü ISPARTA - Isparta'da, Tevfik Akkan Kız İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na "Önce Vatan" koreografisi yaparak destek verdi.
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