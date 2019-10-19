Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı harekatı koreografili destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Barış Pınarı harekatı koreografili destek

Öğrencilerden Barış Pınarı harekatı koreografili destek

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı Öğrencilerin "Önce Vatan" koreografisinden görüntü ISPARTA - Isparta'da, Tevfik Akkan Kız İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan...

Barış Pınarı Harekatı

Öğrencilerin "Önce Vatan" koreografisinden görüntü ISPARTA - Isparta'da, Tevfik Akkan Kız İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na "Önce Vatan" koreografisi yaparak destek verdi.

Öğrencilerden Barış Pınarı harekatı koreografili destek

Barış Pınarı Harekatı, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmetçik geldi, terör örgütünün zulmü bitti! Savaş mağduru çocukların yüzü gülüyor
Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular İBB Başkanı İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz Barış Pınarı'na destek veren ve kadro dışı kalan Enver Cenk Şahin'in takımı St. Pauli'nin maçında terör örgütüne destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 23:07:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı harekatı koreografili destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]