Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na koreografili destek

Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenciler, ay yıldızlı koreografi oluşturup, İstiklal Marşı okuyarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kozan Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 600 öğrenci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için okulun bahçesinde bir araya geldi.

Ay yıldızlı koreografi oluşturarak İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destekte bulundu.

Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ercan Özgüner, çalışmayla sınır ötesinde operasyonda bulunan Mehmetçik'e moral vermeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.