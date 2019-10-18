Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na koreografili destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na koreografili destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na koreografili destek

10 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e koreografili destek verdiler.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na koreografili destek, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e koreografili destek verdiler.

Kızkalesi İlk ve Orta Okulu'nun bahçesinde toplanan öğrenciler koreografiyle Türk bayrağı yaptı. Öğrenciler, koreografinin ardından asker selamı vererek, "Askere selam olsun" pankartı açtı.

Okul Müdür Yardımcısı Emine Topkara, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin duyarlılığından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Türk askerini unutmadıklarını kaydetti.

Öğrenciler bu etkinliğin ardından farkındalık oluşturmak amacıyla Kızkalesi sahilinde plates yaptı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:59 Kaynak: AA
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