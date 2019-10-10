Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
1 saat önce
Samsun'da bir okulda öğrenciler, "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe destek için etkinlik düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
Samsun'da bir okulda öğrenciler, "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe destek için etkinlik düzenledi.
Samsun Ladik İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, "Barış Pınarı Harekatı"na destek etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan öğrenciler, önce okulun önünde Mehter Marşı eşliğinde 'hilal' şeklinde toplandı. Ellerinde bayraklarla okulun önünde ay-yıldız oluşturan öğrenciler, okunan Fetih Suresi'nin ardından Mehmetçiğe dua etti. - SAMSUN
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