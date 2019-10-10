Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

1 saat önce

Samsun'da bir okulda öğrenciler, "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe destek için etkinlik düzenledi.

Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek, System.String[]

Samsun'da bir okulda öğrenciler, "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe destek için etkinlik düzenledi.


Samsun Ladik İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, "Barış Pınarı Harekatı"na destek etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan öğrenciler, önce okulun önünde Mehter Marşı eşliğinde 'hilal' şeklinde toplandı. Ellerinde bayraklarla okulun önünde ay-yıldız oluşturan öğrenciler, okunan Fetih Suresi'nin ardından Mehmetçiğe dua etti. - SAMSUN

Barış Pınarı Harekatı, Samsun, Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
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