Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

31 dakika önce

Konya'nın Yunak ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için aynı anda Fetih Suresi okuyup dua etti.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için aynı anda Fetih Suresi okuyup dua etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı 42 mahallede bulunan 47 okulda 300 öğretmen ve 3 bin 900 öğrencinin, harekatın başarısı için dua ettiği ve Kur'an-ı Kerim okuduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, "Okullarımızdaki öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber Fetih Suresi okuyarak ve dualar ederek Barış Pınarı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerimize manevi destek olduk." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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