Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

38 dakika önce

Kilis'te öğrenciler, okul bahçesinde marşlar okuyup, ay ve yıldız figürü oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek, System.String[]

Kilis'te öğrenciler, okul bahçesinde marşlar okuyup, ay ve yıldız figürü oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Kentteki Selehattin İyigün İlkokulu öğrencilere ve bir kreşteki çocuklar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla program düzenledi.

Ay-yıldızlı figürü ve şehitlerin isminin yazıldığı bir koreografi hazırlayan öğrenciler, Mehmetçik'e destek mesajı verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Kilis, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:38 Kaynak: AA
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