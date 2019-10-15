Barış Pınarı Harekatı

Öğrencilerin koreografisinden görüntüler Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Kilis'te öğrenciler, ay-yıldızlı figürü oluşturarak Mehmetçik'e destek oldu

KİLİS (AA) – Kilis'te öğrenciler, okul bahçesinde marşlar okuyup, ay ve yıldız figürü oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Kentteki Selehattin İyigün İlkokulu öğrencilere ve bir kreşteki çocuklar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla program düzenledi.

Ay-yıldızlı figürü ve şehitlerin isminin yazıldığı bir koreografi hazırlayan öğrenciler, Mehmetçik'e destek mesajı verdi.