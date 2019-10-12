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Son Dakika Güncel Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na ay-yıldızlı destek

Öğrencilerden "Barış Pınarı Harekatı"na ay-yıldızlı destek

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 250 lise öğrencisi, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla ay-yıldızlı figür oluşturdu.

Öğrencilerden

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 250 lise öğrencisi, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla ay-yıldızlı figür oluşturdu.

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla okul bahçesinde bir araya geldi.

Bahçede toplanan 250 öğrenci, bedenleriyle ay-yıldızlı figür oluşturup, mehter takımı eşliğine marşlar okudu, askerler için dua etti.

Okulun müdürü Süleyman Sipahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na manevi destek vermek istediklerini dile getirerek, "Rabb'im kahraman ordumuza zaferler nasip eder inşallah." dedi.

Programa, Kaymakam Mehmet Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ve Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz de katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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