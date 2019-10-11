Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü
Son Dakika Güncel Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

34 dakika önce

Erzincan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyonla bir araya gelen öğrenciler, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yürüyüş düzenledi.

Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü, System.String[]

Erzincan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyonla bir araya gelen öğrenciler, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yürüyüş düzenledi.


Saat Kulesi önünde toplanan çok sayıda öğrenci, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları atarak Dörtyol istikametinden Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.


Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanında bir tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na destek için yürüyüş yaptıklarını dile getirdi.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş da, "Barış Pınarı Harekatı'mız üçüncü gününe girmiş bulunuyor. Hemen güneyimizde kurulmak istenilen terör devleti, terör örgütünü parçalamak, memleketimizde misafir ettiğimiz yaklaşık 3 milyon 600 bin civarında bir Suriyeliyi kendi vatanlarında güvenlik içerisinde yaşamalarını sağlamak için uğraşıyoruz. Bugünde Erzincan'da gençlerimiz bir araya gelerek okullarımızı bayraklarla donatarak, Barış Pınarı Harekatı'mıza desteklerini ifade edebilmek için Erzincan meydanda toplandılar. Gençlerimizi gururla, gözyaşıyla izledik. Onlarla gurur duyuyoruz. Cephedeki kahraman askerimizi Allah muvaffak eylesin" diye konuştu.


Düzenlenen programa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve öğretmenler katıldı. - ERZİNCAN

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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