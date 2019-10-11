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Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

54 dakika önce

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını harekatta kullanılması için bağışladıBOLU - Bolu'da, Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri 4 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na iletilmesi için...

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını harekatta kullanılması için bağışladı

BOLU - Bolu'da, Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri 4 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na iletilmesi için Bolu Valisi Ahmet Ümit'e teslim etti.

Bolu'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için harçlıklarını biriktirerek biraraya getirdi. Öğrenciler, kurum çalışanlarının da desteğiyle toplanan 4 bin lirayı, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na teslim edilmesi ve Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılması için Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaret etti. Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda öğrencilerle biraraya gelen Vali Ahmet Ümit, çocuklarla tek tek tanıştıktan sonra bağışlanan 4 bin lirayı vakfa göndermek için teslim aldı.

Vali Ümit, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, "Kahraman ordumuza Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere karada, denizde, havada muvaffakiyetler diliyoruz. Onlar bizim yüreğimizden çıkmış en değerli varlıklarımız. Başkomutanlığını Cumhurbaşkanımız temsil ediyor. Cumhurbaşkanımızdan itibaren başlarında olan bütün rütbelilere ve rütbeli rütbesiz hepsine başarılar diliyoruz. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Ellerini dikene dokundurtmasın inşallah" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
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